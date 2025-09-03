İçinde yok yok! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni evi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bu kez saha dışındaki bir olayla gündeme geldi. Milli yıldızın, "İstanbul'daki yeni evi" notuyla paylaşılan lüks evin görüntüleri büyük ilgi gördü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, bu kez saha dışındaki bir olayla gündeme oturdu.

İÇİNDE YOK YOK

Milli yıldızın, " İstanbul'daki yeni evi" notuyla paylaşılan lüks evin görüntüleri büyük ilgi gördü. Lüks detaylarıyla dikkat çeken ev kısa sürede binlerce beğeni alırken, taraftarlar Kerem'in paylaşımına çok sayıda yorum yaptı. Kimileri futbolcunun yeni hayatını kutlarken, kimileri ise transfer sürecinde yaşanan tartışmalara gönderme yaptı.

Aktürkoğlu, transferinden sonra yaptığı açıklamalarla Galatasaray camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu kez de yeni eviyle gündemin zirvesine oturdu.

Turan Saygılı:

sahte yıldızlı sahte star

ARSLANOĞLU Hakan:

En pahalı evi satın alabilirler ama sıcak bir yuva almaya paraları yetmez.

