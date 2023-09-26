"İçim acıyor" diyen Yılmaz Vural, TFF'nin Montella tercihine ateş püskürdü

Teknik direktör Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın başına Vincenzo Montella'nın getirilmesiyle ilgili konuştu. Yabancı bir hocayla anlaşılmasını eleştiren Vural, "Bu konuda içim acıyor." dedi. Yabancı hoca karşıtı olan bir kesim futbolsever, Vural'ın bu sözlerine tam destek verdi.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan Ceza Sahası programına açıklamalarda bulundu. Vural, A Milli Takım'ın başına Vincenzo Montella'nın getirilmesine sert tepki gösterdi.

"TÜRK ANTRENÖR OLARAK UTANIYORUM"

Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Türkiye'de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF'ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum." dedi.

"BU KONUDA İÇİM ACIYOR"

Vural ayrıca, "Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. 'Getiririm yabancı biter' diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim." ifadelerini kullandı.