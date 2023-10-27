Haberler ›› Spor ›› Icardi ve Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Formayı unutabilir

Icardi ve Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Formayı unutabilir

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği yaşanıyor. Arjantinli yıldızın, Bayern Münih maçında olduğu gibi iğneyle sahaya çıkması durumunda sakatlık sürecinin uzaması ve sonraki haftalarda forma giyememe riski var.