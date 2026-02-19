Haberler

Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin ailesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Icardi'nin kardeşi, Wanda Nara'yı ziyaret etti. Ziyaretin detayları hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, bu durum Icardi ve Wanda Nara arasındaki ilişki dinamiklerini yeniden gündeme getirdi. Ziyaretin nedeni ve içeriği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin ailesiyle ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Icardi'nin kardeşinin, Wanda Nara'yı ziyaret ettiği öğrenildi.

AİLE İLİŞKİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ziyaretin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bu buluşma Icardi ve Wanda Nara arasındaki ilişki dinamiklerini yeniden gündeme taşıdı. Taraflar arasındaki geçmiş süreç nedeniyle ziyaret sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ziyaretin nedeni ve içeriğine dair net bilgi paylaşılmadı.

Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

yengesi, normaldir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıymsqmnszmk:

Yoksa şimdi de kardeşi mi ??? Aklımda deli sorular

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇınar:

bunlarda herşey normaldir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti
Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular

Görüntü dün Türkiye'de kaydedildi
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti
Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular

Görüntü dün Türkiye'de kaydedildi
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı