Haberler

Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Mauro Icardi'den

Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Mauro Icardi'den
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa galibiyetinin ardından taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla maçı kazanarak, zaferi taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa maçının arından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Kuzey tribünün olduğu tarafta giden futbolcular, kol kola girerek birlikte marşlar söyledi.

Daha sonra taraftarlar isteği üzerine Mauro Icardi, sahanın ortasında gitti ve üçlü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Boluspor yönetiminden futbolcuların 'hareketsiz' protestosuna tepki

Yönetim, futbolcuları fena haşladı! En sert cezayı verecekler
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
title