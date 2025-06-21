Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
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Süper Lig devi Galatasaray, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldız orta sahası Rodrigo de Paul'u transfer listesine ekledi. Bu transfer için Arjantinli yıldız Icardi'nin de devreye girdiği ve De Paul'u ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Leroy Sane'yi transfer ederek taraftarlarını sevince boğan Süper Lig devi Galatasaray, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldız orta sahası Rodrigo de Paul'u da gündemine aldı.

TEMAS KURULDU

Daha önce de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rodrigo de Paul için bu kez resmi girişimlere başlandığı öğrenildi. Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki orta saha için hem oyuncu tarafıyla hem de İspanyol kulübüyle ilk temas kuruldu.

SIMEONE'NİN KARARI KRİTİK

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, geçtiğimiz haftalarda kadro derinliği konusunda yönetime serzenişte bulunduğu ve bu nedenle oyuncu satışına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Arjantinli hocanın tavrı transferin seyrinde belirleyici olacak.

ICARDI DEVREDE

Öte yandan Galatasaray'da De Paul transferi için Icardi'nin de devreye girdiği ifade ediliyor. Arjantinli yıldızın, vatandaşı De Paul'u ikna etmeye çalıştığı ve projeyi yakından anlattığı kaydedildi. De Paul'ün, Atletico'dan gelecek sezon benzer şartları alamayacağı için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği de gelen bilgiler arasında.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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