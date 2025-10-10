Icardi'den sevgilisine servet değerinde hediye

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Arjantinli futbolcu, sevgilisi China Suarez için yaptığı jestle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

500 BİN TL'LİK ÖZEL TASARIM FORMA

Icardi, sevgilisi Suarez'in adını taşıyan özel bir Galatasaray forması hazırlattı. Ünlü golcü, 9 numaralı formanın altına "China" ismini yazdırdı ve formayı yaklaşık 500 bin TL değerinde taşlarla süslettirdi. El işçiliğiyle tasarlanan bu özel formanın üzerinde Türkiye bayrağı detayı da yer aldı.

İşte o hediye;

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Icardi'nin romantik hediyesi kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Taraftarlar, hem formanın estetik detaylarını hem de değerini konuşurken, Suarez'in bu özel jest karşısında oldukça duygulandığı belirtildi.

SUAREZ'TEN TAM NOT

Arjantinli model China Suarez, hediyeyi büyük bir mutlulukla karşıladı. Zaman zaman Galatasaray maçlarında tribünlerden Icardi'ye destek verirken görüntülenen Suarez'in, bu jesti sosyal medyada paylaşarak teşekkür ettiği öğrenildi.