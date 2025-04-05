Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı sonrası geçirdiği operasyonun ardından rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Uzun bir süre sahalardan uzak kalan Icardi'nin son durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ameliyat sonrası salonda çalışmalarını sürdüren Icardi'nin Temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.
Galatasaray'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi, geçirdiği operasyon sonrası rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Salonda kuvvet çalışmaları yapan Arjantinli yıldızdan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.
SEZON ÖNCESİ KAMPINDA YER ALABİLİR
Geçirdiği ameliyat sonrası salonda çalışmalarına devam eden Mauro Icardi artık sahaya inmeye hazırlanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Icardi özel fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak.
Arjantinli golcünün durumu Galatasaray'ın sağlık heyeti tarafından yakından kontrol edilecek. Icardi'nin temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.