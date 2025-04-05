Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber

Galatasaray'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi, geçirdiği operasyon sonrası rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Salonda kuvvet çalışmaları yapan Arjantinli yıldızdan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

SEZON ÖNCESİ KAMPINDA YER ALABİLİR

Geçirdiği ameliyat sonrası salonda çalışmalarına devam eden Mauro Icardi artık sahaya inmeye hazırlanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Icardi özel fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak.

Arjantinli golcünün durumu Galatasaray'ın sağlık heyeti tarafından yakından kontrol edilecek. Icardi'nin temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.