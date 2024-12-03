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İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş'a yeşil ışık

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Beşiktaş'ın efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez, siyah-beyazlı kulüple ilgili konuştu. Geçen sezon Pendikspor'u son 11 maçta çalıştıran Üzülmez, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü ile ilgili adının geçmesi konusunda, "Böyle bir dönemde her şeyimizi borçlu olduğumuz Beşiktaşımız ile adımızın anılması gayet doğal. Kriz dönemlerini aşmak saha içini toparlamakla başlar. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum ve durum ne olursa olsun her zaman kulübüme destek olmaya hazırım" dedi.

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta görev geçici olarak yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye verilmişti. Sergen Yalçın ile yapılan görüşmeden olumlu bir sonuç alamayan siyah-beyazlılarda adı geçen isimlerden biri de kulübün efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez olmuştu.

"DESTEK OLMAYA HAZIRIM"

Fanatik'e konuşan Üzülmez, Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili adının geçmesi konusunda, "Böyle bir dönemde her şeyimizi borçlu olduğumuz Beşiktaşımız ile adımızın anılması gayet doğal. Ancak şu anda görev Serdar hocada. Hepimizin yapması gereken ona destek olmak. Farklı bir düşünce olur ve yönetimimiz bizden bir yardım talep eder ise biz zaten her zaman her konuda hazırız. Kriz dönemlerini aşmak saha içini toparlamakla başlar. Hem futbolculuk hem de hocalık kariyerimde defalarca benzer dönemler yaşadım. Beşiktaş camiasının ve taraftarının ne istediğini iyi biliyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum ve durum ne olursa olsun her zaman kulübüme destek olmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş'a yeşil ışık
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

akbaba gibi sanki bedavaya calisiyorlar

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