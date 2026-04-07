Son haftaların golcüsü İbrahim Kaya

Corendon Alanyasporlu futbolcu İbrahim Kaya, Süper Lig'de son 3 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Alanyaspor'un sezon başında Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı İbrahim Kaya, son haftalarda önemli performans sergiliyor. 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de turuncu-yeşillilerin oynadığı son 3 maçta attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle takımına hem puanlar kazandırdı hem de en etkili isimlerinden biri oldu.

Süper Lig'de ilk sezonunda olmasına rağmen sahadaki öz güvenli oyunu, bitiriciliği ve doğru koşu zamanlamalarıyla öne çıkan Kaya dikkatleri üzerine çekti. İbrahim Kaya, ligde bu sezon çıktığı 24 müsabakada 5 gol, 1 asistle oynuyor. Teknik ekibin kendisine verdiği rolü her geçen hafta daha iyi uygulayan 25 yaşındaki futbolcu, gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına giren İbrahim Kaya için Başakşehir ve Trabzonspor'un yakından takipte olduğu öğrenildi. Sezonun kalan bölümünde de bu formunu sürdürmesi halinde Kaya'nın transfer döneminde adının daha çok geçmesi bekleniyor. - ANTALYA

