İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi

İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
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İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın imza töreninde "Tarihin en ahlaklı kadrosu" ifadesini kullandı. Bu sözlerinin ardından eski futbolculardan tepki alan Hacıosmanoğlu, ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek affını istedi. Hacıosmanoğlu, "Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"TARİHİN EN AHLAKLI KADROSU" DEDİ TEPKİ ALDI

Burada milli takım için övgü dolu sözler sarf eden Hacıosmanoğlu, "Tarihin en yetenekli kadrosuna sahibiz. Bununla birlikte tarihin en ahlaklı, en nezih kadrosu. Hocamla beraber başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlerinin ardından eski futbolculardan mesaj geldiğini belirten Hacıosmanoğlu, sözleri nedeniyle affını istedi. Hacıosmanğlu, "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim. Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıerhan :

ülke liyakatsizler çöplüğüne döndü. her yerdeler.

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımerthan pro.:

Bir ülkede hak eden değil parası olan bir yerlere gelirse sonuc bu olur..ne konuştuğunu bilmeyen konuştuğununda nereye gittiğini idrak edemeyen insanlar bu toplumu yonetiyor

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSer_hat:

Senin hala o koltukta ne işin var namazım.Avrupa şampiyonasında çeyrek final oynayan, dünya kupasında 3.olan takımlarımız ahlaksız mıydı...

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıcoskun oymak:

ülkenin en başlıca sorunu liyakat yeterli kalitede bilgiye sahibip olamayan insanların yönettiği ülkede aydınlık yarınlar gelmez .

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMesut Aydın:

Safra bu adam ya

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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