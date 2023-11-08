İbrahim Çolak: Hedeflerimden Vazgeçmedim

Geçen ay Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na sakatlığı nedeniyle katılamayan milli sporcu İbrahim Çolak, hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.

Artistik cimnastikte 2019'da Almanya'daki şampiyonada halka aletinde altın madalya alarak büyüklerde dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, yaşadığı sakatlık nedeniyle Belçika'daki organizasyonda yer alamadı. Bu süreçte askerliğini yapan İbrahim Çolak, çalışmalarına devam ediyor.

İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen iyileşemediği için Dünya Şampiyonası'nda yer alamadığını ancak arkadaşlarının takım olarak olimpiyat kotası almayı başardığını belirtti.

Bunun artık "cimnastik ülkesi" haline gelen Türkiye için çok önemli olduğunu aktaran İbrahim Çolak, olimpiyatlarda da en iyi dereceyi almak için çalışacaklarını dile getirdi.

İbrahim Çolak, geçirdiği ameliyatın ardından tedavi sürecinde askerliğini de yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte bunu yapmış olmak beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü hep düşünüyordum, nasıl olacak, ne zaman gideceğim diye. Hani böylesi nasipmiş. Onu da yapmış olmak, olimpiyata kadar olan süreçte ve sonrası için benim daha iyi odaklanmamı sağlayacak. Sakatlık konusuna gelecek olursam askerlikten dolayı bir ay fizik tedavi göremedim ama tabii bir ay kendi içinde iyileşmeye devam etti."

Fizyoterapistle dizini tam bükmek için çalıştıklarını kaydeden İbrahim Çolak, şöyle konuştu:

"1-2 ay içerisinde tamamen yüzde 100'e dönecektir ve bu süreçte de tabii cimnastik antrenmanlarımı, önümüzdeki sene olimpiyat senesi olduğu için hazırlığımı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hedeflerim çok büyük. Bunları başarmak istiyorum. Son 2 yıldır üstümde şanssızlık var, sakatlanmalar vesaire ama bu beni yıldırmıyor tabii ki. Benim hedefim var. Milli takımı, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum bir kez daha. Umarım bunları yapana kadar her şey yolunda gider ve sonunda olimpiyat dahil bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş olurum."