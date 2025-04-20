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Hüseyin Eroğlu: Son 3 Maçı Kazanmak İstiyoruz

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor ile oynanan maç sonrası açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Karagümrük ile aralarındaki puan farkını kapatmak ve son 3 maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor maçının ardından, "Karagümrük'ün 1 puan gerisindeyiz, kaybetmesini bekleyeceğiz. Son 3 maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Aslında bugün kazanıp ikinci sıraya yerleşmek istiyorduk. Planımız bu yöndeydi. Maçta aslında erken bir gol bulduk ama o dakikadan sonra oyunun hakimiyetini çok kolay sağlayamadık. Geçiş yakaladığımız pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Penaltıdan gol yedik. Bizim bildiğimiz VAR böyle pozisyonlara müdahale etmiyor ama müdahale etti. Topa vurduktan sonra ayağını açtığı için penaltı verilmesinin yanlış bir karar diye düşünüyorum. Bizim de böyle pozisyonlarımız vardı. Orada VAR'a gidilse onlar da penaltıydı. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle ve oyuncu değişiklikleri ile oyunu rakip alana yıktık. Son vuruşları iyi yapamadığımızdan dolayı kazanamadık. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Karagümrük'ün 1 puan gerisindeyiz, Karagümrük'ün kaybetmesini bekleyeceğiz. Son 3 maçı kazanmak istiyoruz. Fikstür avantajı bizde gözüküyor ama tabii ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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