Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig İçin Wembley'de Middlesbrough ile Karşı Karşıya

İNGİLTERE Championship play-off finalinde tüm gözler Wembley Stadyumu'na çevrildi. Hull City, kader maçına çıkıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig hedefi için kader karşılaşmasına çıkıyor. Finalde Middlesbrough ile karşılaşacak kaplanlar, Premier Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak ve Wembley'de tarihi bir geceye imza atmak için mücadele edecek.

Wembley'de oynanacak bu mücadele 23 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.

