Haberler

Hull City, Jakirovic ile 2 yıl daha devam

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün açıklamasında, "Teknik direktör Sergej Jakirovic'in iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Hull City'de 2025 yılının haziran ayında teknik direktörlüğe getirilen 49 yaşındaki teknik adam yönetimindeki takım, küme düşmenin eşiğinden dönerek Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Acun'un başı bu kez fena dertte: Survivor faciasına milyarlık dava

Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var
Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

Yıldız ismin Ferrari'si asfaltı ağlattı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu

Kadınlara verdiği nasihat bomba! Erkekler bu duruma fena bozulacak

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı