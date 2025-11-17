Haberler

Houston Rockets, Orlando Magic'i Uzatmada Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkili oyunuyla Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti. Şengün, maçta 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle dikkat çekti.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Orlando Magic'i uzatmalara giden müsabakada 117-113 mağlup etti. Houston'da Alperen 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets, konuk ettiği Orlando Magic'i normal süresi 102-102 eşitlikle tamamlanarak uzatmaya giden müsabakada 117-113'lük skorla mağlup ederek, 9. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen Şengün, 45 dakika kaldığı parkede 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle ön plana çıkarken, Kevin Durant 35 sayı ve Reed Sheppard da 16 sayıyla mücadele etti. Ligde 14 maçta 7. yenilgisini alan Orlando Magic'de ise Franz Wagner 29 sayı, Desmond Bane ise 26 sayıyla katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

San Antonio Spurs: 123 - Sacramento Kings: 110

Washington Wizards: 106 - Brooklyn Nets: 129

Houston Rockets: 117 - Orlando Magic: 113

New Orleans Pelicans: 106 - Golden State Warriors: 124

Dallas Mavericks: 138 - Portland Trail Blazers: 133

Phoenix Suns: 122 - Atlanta Hawks: 124

Utah Jazz: 150 - Chicago Bulls: 147 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.