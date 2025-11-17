Haberler

Houston Rockets, Orlando Magic'i Uzatmada Geçti

Güncelleme:
NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün son saniye basketiyle uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti. Rockets'da Kevin Durant 35 sayı ile takımına katkı sağlarken, Magic'te Franz Wagner ve Desmond Bane etkili performanslar sergiledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yapan ve maçı uzatmaya götüren milli oyuncu Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

Magic'te Franz Wagner'ın 29, Desmond Bane'in 26 sayılık performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Hawks, 22 sayı geriden gelerek kazandı

Son çeyrekte 22 sayı geriden gelerek Phoenix Suns'ı 124-122 yenen Atlanta Hawks, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Onyeka Okongwu 27, Nickeil Alexander-Walker 26 ve Jalen Johnson 25 sayı ve 10 ribauntla Hawks'ın skor yükünü paylaştı.

Suns'ta Dillon Brooks 34, Devin Booker 27 sayıyla maçı tamamladı.

Jazz, iki uzatmada Bulls'u devirdi

Utah Jazz, Keyonte George'un ikinci uzatmanın bitimine 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle sahasında Chicago Bulls'u 150-147 yendi.

Sezonun en yüksek skorlu maçında ev sahibi ekipte Lauri Markkanen 47, Keyonte George 33 sayıyla en skorer isimler oldu.

Üst üste 5. maçından da mağlubiyetle ayrılan Bulls'ta ise Coby White 27 sayıyla oynarken, Josh Giddey 26 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

