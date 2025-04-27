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Houston Rockets, Golden State Warriors'a Kaybederek Seride Geride Kaldı

Houston Rockets, Golden State Warriors'a Kaybederek Seride Geride Kaldı
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NBA play-off 1. tur 3. maçında Houston Rockets, Golden State Warriors'a 104-93 kaybederek seride 2-1 geriye düştü. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle oynadı.

NBA'de play-off 1. tur 3. maçında Houston Rockets, konuk olduğu Golden State Warriors'a 104-93 kaybetti ve seride 2-1 geriye düştü. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 11 ribaund, 4 asistle oynadı.

NBA'de heyecan play-off maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'a 104-93'lük skorla kaybetti. Seride 2-1 öne geçen Warriors'ta, Stephen Curry 36 sayı, Buddy Hield 17 sayı ve Gary Payton da 16 sayıyla mücadele etti. Houston'da Alperen Şengün, 33 dakika kaldığı parkede 15 sayı, 11 ribaund, 4 asistle oynarken, Fred VanVleet de 17 sayı kaydetti.

Oklahoma City Thunder yarı finale yükseldi

Oklahoma City Thunder, FedExForum'da oynadığı Memphis Grizzlies'ı 117-115'lik skorla yenerek seriyi 4-0 yaptı ve Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 38 sayıyla ön plana çıkarken, Jalen Williams da 23 sayıyla eşlik etti. Memphis'te ise Scotty Pippen Jr. 30 sayı ve Santi Aldama ile Desmond Bane de 23'şer sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı

Miami Heat: 87 - Cleveland Cavaliers: 124

Batı Konferansı

Memphis Grizzlies: 115 - Oklahoma City Thunder: 117

Los Angeles Clippers: 99 - Denver Nuggets: 101

Golden State Warriors: 104 - Houston Rockets: 93 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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