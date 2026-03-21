Haberler

Alperen Şengün double double ile oynadı, Houston evinde kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 117-95'lik skorla yendi ve 42. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Kevin Durant ise 25 sayı, 6 asistle, 3 ribaund, 2 blok ve 2 top çalma ile müsabakayı tamamladı. Ligdeki 32. yenilgisini alan Atlanta'da ise Nickeil Alexander-Walker 21 sayı ve CJ McCollum ise 17 sayılık katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Brooklyn Nets: 92 - New York Knicks: 93

Detroit Pistons: 115 - Golden State Warriors: 101

Houston Rockets: 117 - Atlanta Hawks: 95

Memphis Grizzlies: 112 - Boston Celtics: 117

Minnesota Timberwolves: 104 - Portland Trail Blazers: 108

Denver Nuggets: 121 - Toronto Raptors: 115 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

