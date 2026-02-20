Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni kadınlar 1500 metre müsabakasını kazanan Hollandalı Antoinette Rijpma-de Jong, 1:54.09'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'daki organizasyonun 14. gününde sürat pateni kadınlar 1500 metre müsabakaları, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Antoinette Rijpma-de Jong, bir dakika 54.09 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Hollandalı sporcu, Milano-Cortina 2026'da ikinci, kariyerindeki 6. olimpiyat madalyasını aldı.

Norveçli Ragne Wiklund, 0.06 saniye geride gümüş, Kanadalı Valerie Maltais ise 0.31 saniye farkla bronz madalyayı boynuna taktı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
