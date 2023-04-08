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Holiganlar rezil oldu! Rakibin zannederek yanlışlıkla kendi takım otobüslerini taşladılar

Holiganlar rezil oldu! Rakibin zannederek yanlışlıkla kendi takım otobüslerini taşladılar

Spor Haberleri

Copa Sudamericana'da Sao Paulo ile oynadıkları maç öncesi Tigre taraftarları, yanlışlıkla rakip takım zannederek kendi takım otobüslerini taşladı. Tigre futbolcusu Agustin Cardozo yaptığı paylaşımda, takım otobüsünün camının son halini ve taşı gösterdi.

Tigre taraftarları, Copa Sudamericana'da Sao Paulo ile oynadıkları maç öncesinde eşine az rastlanır bir olaya imza attı.

YANLIŞ TAKIMIN OTOBÜSÜNÜ TAŞLADILAR

Maçtan önce Tigre taraftarları, yanlışlıkla kendi takımlarının zannederek rakip takım otobüsünü taşladı. Yaşananları Tigre futbolcusu Cardozo, sosyal medya hesabından paylaştı.

CARDOZO TEPKİ GÖSTERDİ

Agustin Cardozo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otobüsün camının son halini ve taraftarın attığı taşı göstererek tepki gösterdi.

Holiganlar rezil oldu! Rakibin zannederek yanlışlıkla kendi takım otobüslerini taşladılar

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Sao Paulo Spor Haberler

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