Holiganlar rezil oldu! Rakibin zannederek yanlışlıkla kendi takım otobüslerini taşladılar

Copa Sudamericana'da Sao Paulo ile oynadıkları maç öncesi Tigre taraftarları, yanlışlıkla rakip takım zannederek kendi takım otobüslerini taşladı. Tigre futbolcusu Agustin Cardozo yaptığı paylaşımda, takım otobüsünün camının son halini ve taşı gösterdi.