HKÜ'lü milli sporculardan yüzmede çifte başarı

Milli sporculara verdiği burslar ile sportif başarıları olan öğrencilerine kapılarını açarak nitelikli eğitim almalarını sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversitelerarası spor müsabakalarında da önemli başarılar elde ediyor.

Milli sporculara verdiği burslar ile sportif başarıları olan öğrencilerine kapılarını açarak nitelikli eğitim almalarını sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversitelerarası spor müsabakalarında da önemli başarılar elde ediyor.

Ankara'da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda HKÜ Meslek Yüksekokulu, Adalet Bölümü birinci sınıf öğrencisi Kaan Kara 50 metre kurbağalamada Türkiye birincisi, 100 metre ve 200 metre kurbağalamada ise Türkiye ikincisi olurken, HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü birinci sınıf öğrencisi Barış Şahin ise 200 metre sırtüstünde birinci, 100 metre sırtüstünde ise dördüncü olarak önemli başarılara imza attılar.

"Sporu ve sporcuyu destekliyoruz"

Öğrencilerinin elde etmiş olduğu bu sportif başarıların kendilerini gururlandırdığını belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Sporun, öğrencilerimizin kariyer gelişimlerini hızlandırıcı bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Birçok alanda olduğu gibi sporun her alanında da öğrencilerimizi teşvik ediyor ve destek veriyoruz. Sporu ve sporcuyu destekliyoruz. Milli sporcularımıza burs veriyor ve önlerini açmaya çalışıyoruz. Bu imkanlardan faydalanan öğrencilerimiz, Kaan Kara ve Barış Şahin'in elde ettiği dereceler gibi önemli başarılara da imza atıyor. Öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Dünya şampiyonluğu da var

Milli takımda da görev alan ve daha önce Fransa'da düzenlenen Yüzme Dünya Şampiyonasında 50 metre kurbağalamada Dünya birincisi olan, açık yaş Türkiye rekortmeni Kaan Kara, "Milli bir sporcu olarak üniversitemi temsil ettiğim şampiyonadan madalyalarla döndüm. Bu aldığım madalyalar Gaziantep tarihindeki yüzme kategorisindeki ilk alınan Ünilig madalyası olma özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla hem üniversitemi hem şehrimi, aldığım madalyalarla elimden geldiği kadar temsil etmeye çalıştım" diye konuştu.

"Desteği hep hissettim"

İki önemli derece elden Barış Şahin ise, "Üniversitelerarası düzenlenen şampiyonada başarılı olmak beni çok mutlu etti. Yapabileceğime inandım ve onların desteğini hep hissettim. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman yanımda olan üniversiteme ve aileme teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda daha büyük başarıları elde etmek için çalışmalarımı durmaksızın devam ettireceğimi özellikle belirtmek istiyorum" dedi. - GAZİANTEP