Haberler

Hizan'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Hizan'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası final maçıyla sona erdi. 16 takımın katıldığı turnuvayı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımı kazanarak şampiyon oldu. Turnuvanın sosyal kaynaşmaya katkı sağladığı belirtildi.

Hizan Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final maçı ile sona erdi.

İlçedeki spor salonunda 16 takımın katılımıyla yapılan turnuvada, Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımı, Güngör Fitnes takımını yenerek şampiyonluğu elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Gümüş, kurumlar arası voleybol turnuvasının sona erdiğini söyledi.

Turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini belirten Gümüş, "Turnuva kamu çalışanları ile halkın kaynaşması açısından güzel bir etkinlik oldu. Turnuvaya yoğun katılım olması bizi mutlu etti. Sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilçemizde, insanlarımız bir nebze de olsa eğlendi." dedi.

Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan ve Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hakan Öztürk dereceye giren takımların kupalarını takdim etti.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Spor
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Başkanı tutuklanan belediyeye yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular

Sınırda büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
title