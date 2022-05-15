Hisarcık MYO'da Zafer'in 100. yılı doğa yürüyüşü - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda Zafer'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenlendiği bildirildi.

Hisarcık Belediyesinin katkılarıyla Meslek Yüksekokulu'nca organize edilen doğa yürüyüşüne Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, Yüksekokul Sekreteri Arif Köylü, Öğretim Görevlileri ve yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

Halifeler Köyünden başlayan yaklaşık 6 kilometrelik doğa yürüyüşü Esire Termal Turizm Merkezinde sona erdi. Burada öğrencilere Hisarcık Belediyesi tarafından ekmek arası köfte ve ayran ikram edildi. Daha sonra öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar öğrencilerle birlikte halay çekip, oyunlarına eşlik etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor