Hırvatistan yenilgisi sonrası Ahmet Çakar'dan bomba Fatih Terim iddiası! Kuntz'un yerine geliyor

A Milli Takım'ın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu EURO 2024 Elemeleri maçının ardından yorumcu Ahmet Çakar'dan bomba bir iddia geldi. Çakar yaptığı açıklamada, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile Bursa'da karşılaştı. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 kaybederken yorumcu Ahmet Çakar'dan Kuntz için çarpıcı bir iddia geldi.

"FATİH TERİM TAKIMIN BAŞINA GEÇER"

Ertem Şener ile yaptığı sosyal medya yayınında konuşan Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise maçtan sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım'ın iyi bir oyun sergilediğini belirtirken, "Önemli olan iyi futbol oynamak. Hocamıza oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum." dedi.