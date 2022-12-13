İnsanlıktan çıktılar! Herkes Hintli taraftarların Ronaldo maketine yaptıklarını konuşuyor
Spor Haberleri
Fas'ın Portekiz'i Dünya Kupası'ndan elemesinin ardından Hintli taraftarlar, Cristiano Ronaldo'nun maketini linç etti. Geçtiğimiz günlerde 2022 Dünya Kupası'na veda eden ve gözyaşları içerisinde sahadan ayrılarak soyunma odasına giden yıldız futbolcunun maketine saldıran Hintli taraftarların paylaştıkları görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
2022 Dünya Kupası'na hayallerine kavuşamadan veda etmek zorunda kalan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun maketini linç ederek kafasını kopardılar.
MAKETİN KAFASINI KESTİLER
Fas'ın Portekiz'i Dünya Kupası'ndan elemesinden sonra Hintli taraftarlar, dakikalarca sopalarla Ronaldo'nun maketini döven kalabalık Hintli taraftar grubu, daha sonra yere devirdikleri maketin üstüne çıktı. Tekmeler ve sopalarla maketi delik deşik ettiler. Daha sonra öfkeli kalabalık, Cristiano Ronaldo'nun maketinin başını kopardılar.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Öfkeli kalabalık makete saldırdıkları anları saniye saniye kayıt altına alarak o anları sosyal medyada paylaştılar.