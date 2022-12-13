İnsanlıktan çıktılar! Herkes Hintli taraftarların Ronaldo maketine yaptıklarını konuşuyor

Fas'ın Portekiz'i Dünya Kupası'ndan elemesinin ardından Hintli taraftarlar, Cristiano Ronaldo'nun maketini linç etti. Geçtiğimiz günlerde 2022 Dünya Kupası'na veda eden ve gözyaşları içerisinde sahadan ayrılarak soyunma odasına giden yıldız futbolcunun maketine saldıran Hintli taraftarların paylaştıkları görüntüler sosyal medyada gündem oldu.