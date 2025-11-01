Hilmi Bozkurt: Gençlerimizi Geliştirmeye Devam Edeceğiz

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, Serik Spor maçının ardından, "Adana Demirspor olarak gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bu güzel emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu bizim için" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Serik Spor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, "Serik Spor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimiz de ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Bize göre güzel şeyler vardı sahada. Rakibe saygı göstererek oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Yediğimiz gollerde hatalarımız var gençlerimiz gelişiyor, onların emeğine saygı duymak lazım. Adana Demirspor olarak gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bu güzel emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu bizim için. Mağlup olduk ama gençlerimizi soyunma odasında da tebrik ettim ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu. - SİVAS