Haberler

Hilmi Bozkurt: Gençlerimizi Geliştirmeye Devam Edeceğiz

Hilmi Bozkurt: Gençlerimizi Geliştirmeye Devam Edeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, Serik Spor maçının ardından genç oyuncularını tebrik ederek, takımın geleceği için gelişimlerine önem verdiklerini vurguladı. Maçı 4-0 kaybettiklerini belirtse de sahada olumlu yönler gördüğünü ifade etti.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, Serik Spor maçının ardından, "Adana Demirspor olarak gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bu güzel emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu bizim için" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Serik Spor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, "Serik Spor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimiz de ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Bize göre güzel şeyler vardı sahada. Rakibe saygı göstererek oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Yediğimiz gollerde hatalarımız var gençlerimiz gelişiyor, onların emeğine saygı duymak lazım. Adana Demirspor olarak gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bu güzel emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu bizim için. Mağlup olduk ama gençlerimizi soyunma odasında da tebrik ettim ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Su dolu çukura bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.