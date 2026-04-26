Hikmet Karaman: "Süper Lig'i hedefleyen takım kuracağız"

Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Özbelsan Sivasspor maçının ardından, "Yeni sezonda biz de farklı planlama ve Süper Lig'i hedefleyen bir takım kurmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, açıklamalarda bulundu.

Karaman, "Maçtan önce hedefi olmayan iki takım karşılaşmasıydı. Oyunun ilk yarım saatlik bölümünde golü bulduk. Rakibimiz de daha sonra oyuna ortak oldu. Maçtan önce ilk 11'e şans vermediğimiz oyuncuları oynattık ve onları görmek istedim. Futbol hatalar oyunu. Faydalı bir karşılaşma oldu, kaybetmek de istemezdik. Sivasspor'a da başarılar diliyorum önümüzdeki sezon için. Yeni sezonda biz de farklı planlama ve Süper Lig'i hedefleyen bir takım kurmak istiyoruz. Bütün Türkiye'nin gözü önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta olacak" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
