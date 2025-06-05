Hidayet Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı Kutlaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Bayramlar, bizleri ortak değerlerde buluşturan; sevgi, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren en özel zamanlardır. Toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kırgınlıkların geride bırakıldığı bayram temennisinde bulunan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günlerin, kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostlukların tazelendiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir iklimde geçmesini temenni ediyor, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutlulukla dolu nice bayramlar diliyorum."