Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçta golü atan Storm, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut

Gençlerbirliği : Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson (Dk. 84 Sinan Osmanoğlu), Goutas, Hanousek, Zuzek, Samed Onur (Dk. 72 Onyekuru), Göktan Gürpüz, Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 84 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Kaluzinski (Dk. 55 Ceesay), Güray Vural (Dk. 55 Bünyamin Balcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Engin Poyraz Yıldırım), Storm (Dk. 90+1 Ali Demirbilek), Cvancara (Dk. 88 Gianneti)

Gol: Dk. 81 Storm (Hesap.com Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Paal, Dk. 83 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

47. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nalepa'nın şutunda, Abdullah Yiğiter açıyı daraltarak gole izin vermedi.

67. dakikada sol çaprazdan Nalepa'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

74. dakikada Dzhikiya'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta Van de Streek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan ayağıyla topu çıkardı.

78. dakikada Cvancara'nın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Gökhan bu kez de diziyle golü engelledi.

81. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm, Zuzek'ten sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1

85. dakikada kornerden dönen topu Hanousek ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Sinan Osmanoğlu topu kontrol edemeyince başkent ekibi beraberlik golünden yararlanamadı.

Karşılaşma, Hesap.com Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Akdeniz ekibi 2'de 2 yaparken 4 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

