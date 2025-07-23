Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması da giyen Mostafa Mohamed daha sonra Nantes'a transfer olmuştu. 3 yıldır burada forma giyen Mısırlı golcü ile inişli çıkış bir performans sergiledi.

SÜRPRİZ TALİP

27 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Fransız ekibi karar aşamasına geldi. Mostafa Mohamed hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor. Başarılı futbolcuya ise sürpriz bir takım talip oldu.

NİCE LİSTESİNE EKLEDİ

Mostafa Mohamed ile ilgili ise Fransız basını bir haber ortaya attı. Haberde Ligue 1 ekiplerinden Nice'in golcü futbolcu ile ilgilendiğine yer verildi. Fransız ekibi, Gaëtan Laborde ve Evann Guessand'ı satmak için görüşmelerde bulunuyor. Bu durumun ardından ise forvet hattını yenilemek isteyen Nice, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Mısırlı oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.