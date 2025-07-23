Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Nantes ile yollarını ayırmak üzere olan golcü futbolcu Mostafa Mohamed için yeni bir talip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Nice, Mısırlı futbolcuyla ilgilendiğini duyurdu. Fransız ekibi, forvet hattını yenilemek amacıyla Mohamed'i kadrosuna katmayı planlıyor. Mısırlı oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.
Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması da giyen Mostafa Mohamed daha sonra Nantes'a transfer olmuştu. 3 yıldır burada forma giyen Mısırlı golcü ile inişli çıkış bir performans sergiledi.
SÜRPRİZ TALİP
27 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Fransız ekibi karar aşamasına geldi. Mostafa Mohamed hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor. Başarılı futbolcuya ise sürpriz bir takım talip oldu.
NİCE LİSTESİNE EKLEDİ
Mostafa Mohamed ile ilgili ise Fransız basını bir haber ortaya attı. Haberde Ligue 1 ekiplerinden Nice'in golcü futbolcu ile ilgilendiğine yer verildi. Fransız ekibi, Gaëtan Laborde ve Evann Guessand'ı satmak için görüşmelerde bulunuyor. Bu durumun ardından ise forvet hattını yenilemek isteyen Nice, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Mısırlı oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.