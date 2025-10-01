Herkes o hareketini konuşuyor! Muhammed Salah'ın zor anları kamerada
0:00/0:00
Galatasaray-Liverpool maçında tribünlerden yükselen yoğun ıslıklardan rahatsız olan Muhammed Salah, kulaklarını kapatarak tepki gösterdi. O anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma boyunca sarı-kırmızılı tribünlerden rakip takıma yoğun ıslık sesleri yükseldi.
SALAH KULAKLARINI KAPATTI
Maça yedek kulübesinde başlayan Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, taraftarların bitmek bilmeyen ıslıklarından rahatsız oldu. Mısırlı yıldızın elleriyle kulaklarını kapattığı anlar kameralara yansıdı. Salah'ın bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar tribün atmosferinin büyüklüğüne dikkat çekti.