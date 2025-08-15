Herkes Kerem Aktürkoğlu derken Fenerbahçe'den kanat transferinde ters köşe

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun transferi beklenirken Sarı-lacivertliler transferde ters köşe yaptı.

DORGELES NENE İLE ANLAŞILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'ta forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Malili oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Fenerbahçe ile Red Bull Salzburg arasındaki görüşmelerin devam ettiği, Sarı-lacivertlilerin Dorgeles Nene için 15 milyon euro bonservis bedeli + bonus içeren bir resmi teklif yaptığı ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

SALZBURG PERFORMANSI

Salzburg formasıyla tüm kulvarlarda 87 maça çıkan Nene, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.