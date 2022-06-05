Herkes, Galatasaraylı Gomis'in Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için dediklerini konuşuyor: Benimle alay etti - Haberler

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'de birlikte çalıştığı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus için kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündeme oturdu.

"JORGE JESUS TIPKI BİR OKUL HOCASI GİBİ"

Jorge Jesus'tan övgüyle bahseden Bafetimbi Gomis, "Büyük bir antrenör, büyük bir kalbi olan harika bir insan. Öğretmen demek istediğim bir koç. Tıpkı bir okul hocası gibi, başından sonuna A'dan Z'ye her şeyi anlatır. Onunlayken çok yakınız ve çok güzel duygular hissediyoruz. Flamengo'da değilken, onunla fena zaman geçirmedik, beraber yemek yedik." dedi.

Bafetimbi Gomis'in açıklamaları şöyle:

"BENİ İDMANDAN KOVDUĞU ZAMANLARI HATIRLIYORUM"

"Ona olan saygı ve sevgimi çok iyi biliyor. Bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Kendisi, bana Al-Hilal forması giydiren kişidir. Çok sert ve oyuncularından çok şey bekleyen birisi. Bu şekilde oyuncusundan maksimum verim elde ediyor. Bana da çok çok sert davrandı. Benden çok şey beklediği için idmandan kovduğu zamanları hatırlıyorum.

"MAÇLARDA GOL ATIP, ONUNLA KUTLUYORDUM"

Maçlardan önceki günleri, baskının arttığı günleri hatırlıyorum. Çünkü saldırgan, öncü, lider olarak benden çok şey bekliyordu. Büyük maçlardan önce benimle alay ediyor ve sınırlarımı zorluyordu. İşe yarıyordu. Maçlarda gol atıp, onunla kutluyordum. Gol atmak için duyduğum açlığı biliyor. Ben sadece gol için yaşıyorum. O da bunu fazlasıyla hissediyordu."

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