Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak dev derbide ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Zorlu mücadelede hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Kupada büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak.

ATV EKRANLARINDAN CANLI YAYIN

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, geniş futbolsever kitlesi tarafından ücretsiz izlenebilecek.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazanmıştı.