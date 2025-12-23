Haberler

Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de karşılaşacak. Derbi bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. ATV kanalı, karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

  • Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçı 20.30'da başlayacak.
  • Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ATV'den şifresiz ve ücretsiz yayınlanacak.
  • Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Beşiktaş ile oynanan maçı 3-2 kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak dev derbide ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Zorlu mücadelede hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Kupada büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak.

ATV EKRANLARINDAN CANLI YAYIN

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, geniş futbolsever kitlesi tarafından ücretsiz izlenebilecek.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

