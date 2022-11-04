"Herkes çenesini kapasın" diyen Messi, PSG'deki geleceğine dair son kararını verdi

Paris Saint-Germain sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'ye Dünya Kupası'nın ardından yeni kontrat teklif edecek. Arjantinli yıldızın Dünya Kupası sonuna kadar çevresindeki herkese susmalarını ve geleceği ile ilgili tek kelime edilmemesini istemediği belirtildi. Messi'nin PSG'den gelecek yeni sözleşme teklifine ise olumlu cevap vereceği ifade ediliyor.

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'deki geleceği belirsizliğini korurken, dünyaca ünlü futbolcu geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

KİMSENİN GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞMASINI İSTEMİYOR

Sporx'in İngiliz basınından aktardığı haberde, Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'den gelecek olan yeni sözleşme talebine sıcak bakacağı belirtildi. Ancak Arjantinli yıldızın şu anda tamamen Dünya Kupası'na odaklandığını ve çevresi dahil kimsenin geleceği hakkında konuşmamasını istediği kaydedildi.

1+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Paris ekibinin Messi'yi hem ticari hem de sportif anlamda çok fazla önemsediği ve mutlaka yeni sözleşme imzalatmak istediği aktarıldı. PSG'nin Dünya Kupası sonrası Arjantinli yıldıza 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği ifade edildi. 35 yaşındaki başarılı oyuncu, PSG ile toplamda çıktığı 52 maçta 23 gol ve 29 asist yaptı.