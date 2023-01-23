Herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor! Cristiano Ronaldo kıskançlıktan çatlayacak

Hollanda Eredivise'nin 17. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda Az Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibinin tek golünü Burak Yılmaz atarken, 37 yaşındaki futbolcu bu sezon gösterdiği performansla çok konuşuluyor. 16 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı yapan Yılmaz, sosyal medyada kendisiyle aynı yaşta olan Ronaldo ile kıyaslandı. Portekizli yıldızın, 17 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansı ile Yılmaz'ın çok gerisinde kalması ise dikkat çekti.