Herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor! Cristiano Ronaldo kıskançlıktan çatlayacak
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Hollanda Eredivise'nin 17. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda Az Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibinin tek golünü Burak Yılmaz atarken, 37 yaşındaki futbolcu bu sezon gösterdiği performansla çok konuşuluyor. 16 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı yapan Yılmaz, sosyal medyada kendisiyle aynı yaşta olan Ronaldo ile kıyaslandı. Portekizli yıldızın, 17 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansı ile Yılmaz'ın çok gerisinde kalması ise dikkat çekti.
AZ Alkmaar ile Fortuna Sittard, Hollanda Eredivise'nin 17. haftasında AFAS Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazanırken, Burak Yılmaz'ın bu sezon gösterdiği performans gündem oldu.
BURAK YILMAZ'IN GOLÜ YETMEDİ
AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dani De Wit, 24. dakikada Ximo Navarro(kk) ve 56. dakikada Vangelis Pavlidis atarken, Fortuna Sittard'ın tek golü ise 11. dakikada penaltıdan milli futbolcu Burak Yılmaz'dan geldi.
KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR
Gollerini atmaya devam eden Burak Yılmaz, Hollanda ekibinde gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı. Deneyimli futbolcu, bu sezon Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.