Herkes bu maçın sonucunu merak ediyordu! Aston Villa, Newcastle'ı dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa, Newcastle United'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Aston Villa, zirve yürüyüşünü sürdürdü. 5 maçlık galibiyet serisi son bulan Newcastle ise yarışta çelme yedi..