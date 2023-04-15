Herkes bu maçın sonucunu merak ediyordu! Aston Villa, Newcastle'ı dağıttı
Spor Haberleri
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa, Newcastle United'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Aston Villa, zirve yürüyüşünü sürdürdü. 5 maçlık galibiyet serisi son bulan Newcastle ise yarışta çelme yedi..
Premier Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Newcastle United, Aston Villa deplasmanında dağıldı. Maçı 3-0 kazanan ev sahibinde golleri 11. dakikada Jacob Ramsey, 64 ve 83'te Ollie Watkins kaydetti.
ASTON VILLA KAYBETMİYOR
Aston Villa, Newcastle'ı mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Unai Emery'nin öğrencileri son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
ZİRVE KARIŞTI
Aston Villa bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. İlk 4'ün içinde yer alan Newcastle ise 56 puanda kaldı.