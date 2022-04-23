Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Turgut Işık, Ahmet Kemal Digilli

OGM Ormanspor: Robinson 16, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 7, McCowan 24, Damla Gezgin 6, Lucet 4

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 9, Dubljevic 23, Hatice Pelin Gülçelik 1, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal 8, Tilbe Şenyürek 9, Işılay Eğin, Jurjane 2, Davis 19

1. Periyot: 22-27

Devre: 38-30

3. Periyot: 54-50

Beş faulle oyundan çıkan: 27.20 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında OGM Ormanspor, sahasında BOTAŞ'ı 72-71 yenerek 1-0 öne geçti.

Seride ikinci maç 26 Nisan Salı günü yine Ankara'da oynanacak. OGM Ormanspor, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.