Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor SalonuHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Turgut Işık, Ahmet Kemal DigilliOGM Ormanspor: Robinson 16, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 7, McCowan 24, Damla Gezgin 6, Lucet 4BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 9, Dubljevic 23, Hatice Pelin Gülçelik 1, Ayşe Cora,...

Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Turgut Işık, Ahmet Kemal Digilli

OGM Ormanspor: Robinson 16, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 7, McCowan 24, Damla Gezgin 6, Lucet 4

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 9, Dubljevic 23, Hatice Pelin Gülçelik 1, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal 8, Tilbe Şenyürek 9, Işılay Eğin, Jurjane 2, Davis 19

1. Periyot: 22-27

Devre: 38-30

3. Periyot: 54-50

Beş faulle oyundan çıkan: 27.20 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında OGM Ormanspor, sahasında BOTAŞ'ı 72-71 yenerek 1-0 öne geçti.

Seride ikinci maç 26 Nisan Salı günü yine Ankara'da oynanacak. OGM Ormanspor, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Mehmet Serdar, Ahmet Kemal, Turgut Işık, Sevgi Uzun, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title