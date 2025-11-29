Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun gelişiyle yeniden çıkışa geçen İsmail Yüksek, hem kulübünde hem A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon Jose Mourinho döneminde istediği süreleri bulamayan yıldız orta saha, bu sezon sergilediği istikrarla Avrupa scoutlarının da radarına girdi.

DERBİDE ÖZEL İZLEME

Başta Fransa Ligue 1 olmak üzere Almanya, İtalya ve Belçika'dan birçok kulübün temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncuyu canlı olarak izlemek için Fenerbahçe– Galatasaray derbisine geliyor. Kadıköy'deki dev mücadele, İsmail için adeta "gözlem seferi"ne dönüşecek.

İSMAİL'İN PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, bunların 12'sinde ilk 11'de başladı. Toplam 1121 dakika sahada kalan milli yıldız 1 gol ve 1 asist ile skora katkı verdi ve özellikle orta sahadaki dinamizmiyle alkış topladı.

TRANSFERDE SICAK GÜNLER

Fenerbahçe'nin genç orta sahası için devre arasında somut tekliflerin gelmesi bekleniyor. Yönetim ise oyuncunun performansından memnun ve ancak yüksek bir bonservis bedeliyle masaya oturmayı planlıyor.