Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek için Avrupa ekipleri harekete geçti. Birçok kulübün temsilcisi, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisini tribünden takip ederek milli yıldızı canlı izleyecek.
- Fenerbahçe–Galatasaray derbisine, İsmail Yüksek'i izlemek için Fransa, Almanya, İtalya ve Belçika'dan kulüp temsilcileri geliyor.
- İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı.
- Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun gelişiyle yeniden çıkışa geçen İsmail Yüksek, hem kulübünde hem A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon Jose Mourinho döneminde istediği süreleri bulamayan yıldız orta saha, bu sezon sergilediği istikrarla Avrupa scoutlarının da radarına girdi.
DERBİDE ÖZEL İZLEME
Başta Fransa Ligue 1 olmak üzere Almanya, İtalya ve Belçika'dan birçok kulübün temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncuyu canlı olarak izlemek için Fenerbahçe– Galatasaray derbisine geliyor. Kadıköy'deki dev mücadele, İsmail için adeta "gözlem seferi"ne dönüşecek.
İSMAİL'İN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, bunların 12'sinde ilk 11'de başladı. Toplam 1121 dakika sahada kalan milli yıldız 1 gol ve 1 asist ile skora katkı verdi ve özellikle orta sahadaki dinamizmiyle alkış topladı.
TRANSFERDE SICAK GÜNLER
Fenerbahçe'nin genç orta sahası için devre arasında somut tekliflerin gelmesi bekleniyor. Yönetim ise oyuncunun performansından memnun ve ancak yüksek bir bonservis bedeliyle masaya oturmayı planlıyor.