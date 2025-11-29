Haberler

Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme Haber Videosunu İzle
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek için Avrupa ekipleri harekete geçti. Birçok kulübün temsilcisi, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisini tribünden takip ederek milli yıldızı canlı izleyecek.

  • Fenerbahçe–Galatasaray derbisine, İsmail Yüksek'i izlemek için Fransa, Almanya, İtalya ve Belçika'dan kulüp temsilcileri geliyor.
  • İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı.
  • Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun gelişiyle yeniden çıkışa geçen İsmail Yüksek, hem kulübünde hem A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon Jose Mourinho döneminde istediği süreleri bulamayan yıldız orta saha, bu sezon sergilediği istikrarla Avrupa scoutlarının da radarına girdi.

DERBİDE ÖZEL İZLEME

Başta Fransa Ligue 1 olmak üzere Almanya, İtalya ve Belçika'dan birçok kulübün temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncuyu canlı olarak izlemek için Fenerbahçe– Galatasaray derbisine geliyor. Kadıköy'deki dev mücadele, İsmail için adeta "gözlem seferi"ne dönüşecek.

İSMAİL'İN PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, bunların 12'sinde ilk 11'de başladı. Toplam 1121 dakika sahada kalan milli yıldız 1 gol ve 1 asist ile skora katkı verdi ve özellikle orta sahadaki dinamizmiyle alkış topladı.

TRANSFERDE SICAK GÜNLER

Fenerbahçe'nin genç orta sahası için devre arasında somut tekliflerin gelmesi bekleniyor. Yönetim ise oyuncunun performansından memnun ve ancak yüksek bir bonservis bedeliyle masaya oturmayı planlıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ile Njerya arasında sürpriz Osimhen görüşmesi

Galatasaray'dan sürpriz Osimhen görüşmesi
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Kayserispor'dan Rize'de kritik galibiyet

Bir mağlubiyet daha! Ünlü teknik adam için tehlike çanları çalıyor
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Galatasaray ile Njerya arasında sürpriz Osimhen görüşmesi

Galatasaray'dan sürpriz Osimhen görüşmesi
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.