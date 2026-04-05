Hepsi birden söyledi! Fener taraftarından Mert Hakan'a büyük destek

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tahliye edilen kaptanları Mert Hakan Yandaş’a destek verdi.

TRİBÜNLERDEN DESTEK MESAJI

Maç öncesi Kadıköy’de tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarları, “Fenerbahçe çocuğu Mert Hakan Yandaş” tezahüratlarıyla kaptanlarına sahip çıktı.

TAHLİYE SONRASI MORAL

Yaşadığı sürecin ardından tahliye edilen Mert Hakan Yandaş’a verilen bu destek, camiadaki birlik görüntüsü olarak yorumlandı. Tribünlerden yükselen tezahüratlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, taraftarların desteği gündem oldu.