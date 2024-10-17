Üye Girişi
Haberler

Hentbolcu Çağrı Aydın, Gediz'de Farkındalık Yaratıyor

Hentbolcu Çağrı Aydın, Gediz'de Farkındalık Yaratıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Bergischer HC II takımında oynayan Hentbol A Milli Takım oyuncusu Çağrı Aydın, Gediz'de antrenmanlarını Murat Dağı ve ilçe stadında gerçekleştirerek sporda farkındalık oluşturuyor. Aydın, Gediz'in milli sporcular için bir antrenman merkezi olabileceğini ifade etti.

Almanya'nın Bergischer HC II takımında forma giyen Hentbol A Milli Takım oyuncularından Çağrı Aydın, Gediz ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla antrenmanlarını Murat Dağı'nda ve ilçe stadında gerçekleştiriyor.

Sporda farkındalık projesi kapsamında ilçeyi ziyaret eden Aydın, Murat Dağı'nın yüksek irtifa antrenmanları için mükemmel bir yer olduğunu ifade etti. Ayrıca, ilçe stadındaki tartan pistin de büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Aydın, "Gediz, milli sporcular için bir antrenman merkezi olabilir. Burada aradığınız her şey mevcut" dedi.

Antrenmanlarına ara vermeden devam eden Aydın, İlçe Spor Müdürlüğü'nün sağladığı tesis imkanlarından dolayı teşekkür ederek, Gediz'de yapılan bu tür çalışmaların spor camiası için büyük önem taşıdığını belirtti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin ise, ilçede gerçekleştirilen bu tür sportif faaliyetlerin gençlere ilham kaynağı olacağını ve Gediz'in sporcu dostu bir ilçe olarak ön plana çıkacağını dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Milli Takım Murat Dağı Almanya Gediz Aydın Yaşam Spor

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.