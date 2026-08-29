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Hentbol Süper Lig'de 2026-27 Sezonu Heyecanla Başladı

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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanan 4 maçta Beşiktaş, Giresunspor'u 43-22 yenerek farklı kazandı; Spor Toto, Trabzon'u, Nilüfer, Güneysuspor'u ve İstanbul Gençlik de Mihalıççık'ı yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 4 maç oynandı.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto: 34-38

Beşiktaş-Giresunspor: 43-22

Nilüfer Belediyespor-Güneysuspor: 39-26

İstanbul Gençlik-Mihalıççık Belediyespor: 32-28

Kaynak: AA
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