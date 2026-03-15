Haberler

Hentbol: Toplu sonuç

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etapları ikinci haftasında 5 heyecan dolu maç oynandı. Altınpost Giresunspor - Beşiktaş maçı 31-40 sonuçlanırken, diğer karşılaşmalar da nefes kesti.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etapları ikinci haftasında 5 maç oynandı.

İki etapta oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Play-off

Altınpost Giresunspor - Beşiktaş: 31-40

Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto: 30-33

İstanbul Gençlik - Nilüfer Belediyespor: 32-27

Play-out

Köyceğiz Belediyespor - Güneysuspor: 22-32

Beykoz Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor: 36-34

Not: Ankara Hentbol-Rize Belediyespor karşılaşması Ankara Hentbol'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

