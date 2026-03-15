Hentbol: Toplu sonuç
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etapları ikinci haftasında 5 heyecan dolu maç oynandı. Altınpost Giresunspor - Beşiktaş maçı 31-40 sonuçlanırken, diğer karşılaşmalar da nefes kesti.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etapları ikinci haftasında 5 maç oynandı.
İki etapta oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Play-off
Altınpost Giresunspor - Beşiktaş: 31-40
Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto: 30-33
İstanbul Gençlik - Nilüfer Belediyespor: 32-27
Play-out
Köyceğiz Belediyespor - Güneysuspor: 22-32
Beykoz Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor: 36-34
Not: Ankara Hentbol-Rize Belediyespor karşılaşması Ankara Hentbol'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu