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Hentbol liglerinde erkekler 8, kadınlar 7. hafta maçları oynanacak

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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8'inci, Kadınlar Süper Lig'de 7'nci hafta maçları yarın başlıyor; erkeklerde bir karşılaşma 18 Ekim Pazar günü yapılacak. Programda Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Göztepe ile Odunpazarı-Göztepe gibi maçlar yer alıyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 8'nci, Kadınlar Süper Lig'e ise 7'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Mehmet Akif Ersoy)

18 Ekim Pazar:

13.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)

14.00 Güneysuspor- Spor Toto (Güneysu)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat (Manisa)

15.00 Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)

Kaynak: AA
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