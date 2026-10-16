Hentbol liglerinde erkekler 8, kadınlar 7. hafta maçları oynanacak

Hentbol liglerinde erkekler 8, kadınlar 7. hafta maçları oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8'inci, Kadınlar Süper Lig'de 7'nci hafta maçları yarın başlıyor; erkeklerde bir karşılaşma 18 Ekim Pazar günü yapılacak. Programda Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Göztepe ile Odunpazarı-Göztepe gibi maçlar yer alıyor.
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 8'nci, Kadınlar Süper Lig'e ise 7'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Mehmet Akif Ersoy)
18 Ekim Pazar:
13.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
14.00 Güneysuspor- Spor Toto (Güneysu)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat (Manisa)
15.00 Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)