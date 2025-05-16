Hentbol Kadınlar Süper Lig Finalinde Adasokağı Eşitliği Sağladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig Finalinde Adasokağı Eşitliği Sağladı
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak'ı 33-29 yenerek seride 1-1 eşitliği sağladı. Maçta ilk yarıyı Yalıkavak 18-17 önde kapatırken, Adasokağı ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak'ı 33-29 yendi.

Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı misafir takımın 18-17'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da temposunu artıran Adasokağı, maçı 33-29 kazanarak seride 1-1 beraberliği yakaladı.

Seride üçüncü maç 18 Mayıs Pazar 13.00'da yine aynı salonda oynanacak.

Beş maç üzerinden yapılacak final serisinde, üç galibiyet alan takım 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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