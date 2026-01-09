Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın oynanacak
Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmalarının programını duyurdu. Yarının maçları ve saatleri belirlendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 MC Sistem Yurdum-Armada Praxis Yalıkavak (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Yenimahalle Belediyespor-Göztepe (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı (Üçevler)
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor