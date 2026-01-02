Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları yarın başlayacak

Güncelleme:
Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmalarının programını duyurdu. 4 farklı maçın oynanacağı hafta, heyecan dolu müsabakalara ev sahipliği yapacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

16.00 Göztepe-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik Spor Salonu)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

4 Ocak Pazar:

17.00 Odunpazarı- MC Sistem Yurdum (Porsuk)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
