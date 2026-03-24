Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etapları 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu, maç programını duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında 5. haftanın maç programı şöyle:

Play-off

Yarın: (25 Mart)

14.00 Üsküdar Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Çamlıca)

1 Nisan Çarşamba:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Play-out

Yarın: (25 Mart)

16.00 Göztepe - Odunpazarı (Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

16.00 MC Sistem Yurdum - Yenimahalle Belediyespor ( Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
