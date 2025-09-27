Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. Hafta Maç Programı Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde 3. hafta mücadeleleri yarın başlayacak. Programda önemli karşılaşmalar yer alıyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Kadınlar Süper Lig'de 3. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

1 Ekim Çarşamba:

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)

8 Ekim Çarşamba:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı (Çamlıca)

17.00 Ortahisar Belediyespor-Göztepe (Beşirli)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! 'Bilmeden kullandım' dönemi bitiyor

Maliye onların peşinde! "Bilmeden kullandım" dönemi bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.