Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. Hafta Maç Programı Açıklandı
Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde 3. hafta mücadeleleri yarın başlayacak. Programda önemli karşılaşmalar yer alıyor.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Kadınlar Süper Lig'de 3. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
1 Ekim Çarşamba:
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)
8 Ekim Çarşamba:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı (Çamlıca)
17.00 Ortahisar Belediyespor-Göztepe (Beşirli)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor